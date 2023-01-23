YHtech適用修理交換用Fujitsu Lifebook WA2/W 用液晶パネル HD 1366X768【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

YHtech適用修理交換用Fujitsu Lifebook WA2/W 用液晶パネル HD 1366X768



【商品説明】

・サイズ：15.6インチ

・表面処理：非光沢 光沢 選択可

・解像度：1366*768

・非光沢と光沢があります「パネル種類を指定する場合、弊社へメールでお問い合わせください。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



【サイズ/色について】

サイズ/色の選択が有る場合、

お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。

※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。