『YHtech適用修理交換用Fujitsu Lifebook WA2/W 用液晶パネル HD 1366X768【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 11時 31分に出品され03月14日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
YHtech適用修理交換用Fujitsu Lifebook WA2/W 用液晶パネル HD 1366X768
【商品説明】
・サイズ：15.6インチ
・表面処理：非光沢 光沢 選択可
・解像度：1366*768
・非光沢と光沢があります「パネル種類を指定する場合、弊社へメールでお問い合わせください。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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落札価格7665円
875 入札履歴
終了
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