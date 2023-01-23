『(スポルディング) バッグ 42-004LG ライムグリーン【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 01時 13分に出品され04月23日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,664円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(スポルディング) バッグ 42-004LG ライムグリーン
商品コード：53060806268
型番：42-004LG
サイズ：ＦＦ
カラー：ライムグリーン
素材:ポリエステル
サイズ:W35×H57×D32cm容量:32L
部門名: ユニセックス大人
発売年・モデルイヤー: 2021
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落札価格7664円
545 入札履歴
終了
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