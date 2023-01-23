『ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ コン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 09時 19分に出品され03月13日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,664円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ コン
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能
・タテ35cmxヨコ20cmxマチ7cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・メイン素材: ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル×合成皮革
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7664円
199 入札履歴
終了
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