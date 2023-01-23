『ONED Majextand 人間工学に基づく、スタンド（カラー：シルバー） MJX100/SLV シルバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 01時 44分に出品され04月14日 01時 44分に終了予定です。即決価格は7,664円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ONED」より引用"



【商品名】

ONED Majextand 人間工学に基づく、スタンド（カラー：シルバー） MJX100/SLV シルバー



【商品説明】

・サイズ：L 141mm x W 140mm/ 厚み：1.7mm/ 重量：約136g

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・内容物：1 x Majextand、4 x ゴム足、1 x アルコールクリーナー、2 x 両面テープ

・素材：ステンレスティール、亜鉛合金、POM製の脚部

・適合性：全てのApple製MacBook / MacBook Pro 及び スクリーンサイズが18インチ以下のノートパソコン（ただし、底面がフラットであるもの）注：一部Windowsノートパソコンでは使用できない場合があります。

・高さ調整：6段階（7cm ~ 12cm）



【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 14.10 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。