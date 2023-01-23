『犬ベッド 車載 アームレスト ペットソファー カー用品 車 ドライブベッド いぬ お出かけ 6kgまで【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 06時 47分に出品され03月30日 06時 47分に終了予定です。即決価格は7,664円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【素材】純綿/綿麻
【セット内容】ペットソファー
【カラー】画像参照
※形、色、質感が、商品ページ上と実物で異なって見える場合がございます。
ご購入前にサイズの適合を確認してください。
製造時期によりデザインや仕様に若干の変更がある場合がございます。
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落札価格7664円
279 入札履歴
終了
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