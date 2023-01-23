『SB Acoustics SB20PFCR30-4 20cm ペーパーコーン ウーファー 4Ω【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 05時 53分に出品され03月29日 05時 53分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SB Acoustics SB20PFCR30-4 20cm ペーパーコーン ウーファー 4Ω



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.70 cm

横幅 : 25.70 cm

奥行 : 27.10 cm

重量 : 2.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。