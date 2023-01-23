『ブラケットライト 真鍮 ウォールライト おしゃれ 1灯 レトンブラケットロングタイプ 壁掛け照明 直付け ウォールランプ ライト E26 ゴ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 03時 53分に出品され04月05日 03時 53分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラケットライト 真鍮 ウォールライト おしゃれ 1灯 レトンブラケットロングタイプ 壁掛け照明 直付け ウォールランプ ライト E26 ゴ
【商品説明】
【サイズ】
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横幅 :
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
大光電機:ブラケット DBK-39667Y【メーカー直送品】
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¥ 7595
落札価格7663円
628 入札履歴
終了
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