『正規輸入品ウェッジウッド ブリスタイム クロック 結婚祝い プレゼント 1053361【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 14分に出品され03月24日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

正規輸入品ウェッジウッド ブリスタイム クロック 結婚祝い プレゼント 1053361



【商品説明】

・サイズ:約幅8×奥行き8.5×高さ2cm

・ブランド:WEDGWOOD(ウェッジウッド)/イギリス

・本体重量:0.2kg

・生産国:本体-日本，時計-中国

・素材:本体-アクリル，装飾部分-クリスタル



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 10.80 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。