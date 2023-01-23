『正規輸入品ウェッジウッド ブリスタイム クロック 結婚祝い プレゼント 1053361【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 14分に出品され03月24日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
正規輸入品ウェッジウッド ブリスタイム クロック 結婚祝い プレゼント 1053361
【商品説明】
・サイズ:約幅8×奥行き8.5×高さ2cm
・ブランド:WEDGWOOD(ウェッジウッド)/イギリス
・本体重量:0.2kg
・生産国:本体-日本，時計-中国
・素材:本体-アクリル，装飾部分-クリスタル
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 10.80 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7663円
10 入札履歴
終了
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