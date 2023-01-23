『カタカムナ 3重ガーゼケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 10時 32分に出品され04月27日 10時 32分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カタカムナ 3重ガーゼケット



【商品説明】

・今治産の３重ガーゼ大判スクエアクロスにカタカムナ第１首から第８首のウタヒを黄金螺旋状に配置しプリントしました。ひざ掛け、ショール、タオルにと色々な用途でご使用いただけます。身にまとうと、とても気持ちがいいと好評です。重量：約１６４ｇ



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。