『カタカムナ 3重ガーゼケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 10時 32分に出品され04月27日 10時 32分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カタカムナ 3重ガーゼケット
【商品説明】
・今治産の３重ガーゼ大判スクエアクロスにカタカムナ第１首から第８首のウタヒを黄金螺旋状に配置しプリントしました。ひざ掛け、ショール、タオルにと色々な用途でご使用いただけます。身にまとうと、とても気持ちがいいと好評です。重量：約１６４ｇ
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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ロマンス小杉 6重 ガーゼケット シングルサイズ 三河木綿 ウォッシャブル 日本製 47712 無地/ピンク10 シングル
¥ 7646
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落札価格7663円
848 入札履歴
終了
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