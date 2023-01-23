『【LEDP85009】東芝 和風照明 LEDユニットフラット形 フランジタイプ 小形ペンダント 【toshiba】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 26分に出品され03月05日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【LEDP85009】東芝 和風照明 LEDユニットフラット形 フランジタイプ 小形ペンダント 【toshiba】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。

ランプ別売

光源寿命40000時間

固有エネルギー消費効率：72.0lm/W（360lm・5.0W）

電球色（2700K）

Ra83

適合ランプ：LEDユニットフラット形8.0W以下

幅120 高200

質量：0.5kg

全長：700〜1400コード有効長0.4〜1.1m

木製（ダークオーク調）

ポリエステル強化和紙

別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能 【LEDP85009】東芝 和風照明 LEDユニットフラット形 フランジタイプ 小形ペンダント 【toshiba】 商品カテゴリ 住宅設備機器の小松屋 YAHOO店 照明器具 東芝 ペンダントライト 家具、インテリア 照明、電球 照明部品、パーツ 引掛けシーリング

商品コード 106413