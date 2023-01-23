『【LEDP85009】東芝 和風照明 LEDユニットフラット形 フランジタイプ 小形ペンダント 【toshiba】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 26分に出品され03月05日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【LEDP85009】東芝 和風照明 LEDユニットフラット形 フランジタイプ 小形ペンダント 【toshiba】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。
ランプ別売
光源寿命40000時間
固有エネルギー消費効率：72.0lm/W（360lm・5.0W）
電球色（2700K）
Ra83
適合ランプ：LEDユニットフラット形8.0W以下
幅120 高200
質量：0.5kg
全長：700〜1400コード有効長0.4〜1.1m
木製（ダークオーク調）
ポリエステル強化和紙
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能
【LEDP85009】東芝 和風照明 LEDユニットフラット形 フランジタイプ 小形ペンダント 【toshiba】
商品カテゴリ
商品コード
106413
LG マジックリモコン UJ630A/UJ6100/UJ6500対応 AN-MR650A
¥ 7648
【神戸発ブランド】SheepNot KURUMI LIGHT ウォールナット 2WAY LEDランタン USB-C充電 400ルーメン IPX5防水 シェード付き (ランタンのみ)
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【LEKT425693YL-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425693YWW-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425693YWW-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425693YW-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425693YW-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425693YN-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425693YN-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425693YD-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425693YD-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 一般タイプ
¥ 7636
【LEKT425524HYWW-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 ハイグレード
¥ 7636
【LEKT425524HYWW-LD9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 人感センサー内蔵 直付形 直付下面開放 ハイグレード
¥ 7636
落札価格7663円
133 入札履歴
終了
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