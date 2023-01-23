（ラクエスト） Laquest 本格 PUレザー メンズ ライダースジャケット (2XL，ブラック)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

（ラクエスト） Laquest 本格 PUレザー メンズ ライダースジャケット (2XL，ブラック)



【商品説明】

・【M】肩幅45cm 胸囲106cm 裾幅47cm 着丈64cm 袖丈63cm ※小さめの作りになっていますので、1サイズ上をお勧めいたします。ゆったり着用するには2サイズ上をお勧めいたします。

・バックルベルトがついたクラシカルなデザイン。

・メイン素材: PUレザー 裏地：ポリエステル

・中国製。記載のサイズは実寸と誤差があることもあります。ご了承ください。

・本革調PUレザーのライダースジャケット

・素材構成: PUレザー 裏地：ポリエステル

・防風、保温性にも優れたおすすめの一枚です。



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 38.86 cm

奥行 : 52.32 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。