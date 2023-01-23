『（ラクエスト） Laquest 本格 PUレザー メンズ ライダースジャケット (2XL，ブラック)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 43分に出品され03月10日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
（ラクエスト） Laquest 本格 PUレザー メンズ ライダースジャケット (2XL，ブラック)
【商品説明】
・【M】肩幅45cm 胸囲106cm 裾幅47cm 着丈64cm 袖丈63cm ※小さめの作りになっていますので、1サイズ上をお勧めいたします。ゆったり着用するには2サイズ上をお勧めいたします。
・バックルベルトがついたクラシカルなデザイン。
・メイン素材: PUレザー 裏地：ポリエステル
・中国製。記載のサイズは実寸と誤差があることもあります。ご了承ください。
・本革調PUレザーのライダースジャケット
・素材構成: PUレザー 裏地：ポリエステル
・防風、保温性にも優れたおすすめの一枚です。
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 38.86 cm
奥行 : 52.32 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7663円
211 入札履歴
終了
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