『OHSサプライ 日本正規品・公式品 NEWモデル モルック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 22時 01分に出品され03月10日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OHSサプライ 日本正規品・公式品 NEWモデル モルック
【商品説明】
・付属品:スキットル モルック棒
・原産国 フィンランド
・大きさ 高さ19cm 幅32cm 奥行き22cm
・材質 フィンランド白樺
・重さ 4ｋｇ
【サイズ】
高さ : 19.30 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 31.70 cm
重量 : 4.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7662円
838 入札履歴
終了
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