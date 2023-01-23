『ボビイ ブラウン クラッシュド リップ カラー 3.4g 02 ベア (BARE) BOBBI BROWN CRUSHED LIP COLO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 04時 02分に出品され04月25日 04時 02分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボビイ ブラウン クラッシュド リップ カラー 3.4g 02 ベア (BARE) BOBBI BROWN CRUSHED LIP COLO



【商品説明】

・なし



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 2.20 cm

奥行 : 7.40 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。