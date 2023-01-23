『eleitchtee LHTアウトドアジャケット メンズ 多機能 メッシュ フード付き タクティカル マウンテンパーカー 登山服 M65 ポ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 07時 34分に出品され04月23日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
eleitchtee LHTアウトドアジャケット メンズ 多機能 メッシュ フード付き タクティカル マウンテンパーカー 登山服 M65 ポ
【商品説明】
・[お勧め理由]軽量、防風、防寒:テフロン防水素材を表面に追加 ，雨や雪など水滴の侵入を防ぎつつ、防風・防水・保温性の3つを備。また、快適かつ安全な登山を行うためには耐摩耗性に優れたタフな素材の採用もポイントです。適合した季節:春、秋、冬。
・[暖かい提示]1、商品によりサイズ規格が異なりますので、サイズ表をご参照下さい。2、撮影やＰＣの環境により、実際の色と若干の差異がある場合がございますので、ご了承下さい。ご理解頂いた上ご購入下さい。
・[設計]マルチポケット設計により、容量が大幅に増加します。 ジッパー式の盗難防止ポケットにより、何でも持ち運びが簡単です。 7つ以上のポケット 。
・[適合した
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7662円
816 入札履歴
終了
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