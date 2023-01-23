『イーストボーイEAST BOY ヴィヴィ ボストンバッグ 42L EBA19 クロxシロ/44【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 09時 35分に出品され03月05日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

高さ : 7.50 cm

横幅 : 37.79 cm

奥行 : 67.00 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【商品名】



[イーストボーイ]EAST BOY ヴィヴィ ボストンバッグ 42L EBA19 クロxシロ/44



プロダクトカテゴリ：メンズボストンバッグ







EASTBOYのロゴをあしらったシリーズ。ハートのラメチャームがポイントです。着替えや靴などの収納に便利な巾着付き。(サイズ:35×40?)ポケットは中にファスナー付き1つ、オープン2つ、ワンタッチテープ付き1つ。外にオープン2つ、ファスナー付き2つ(前面のポケット中にオープン2つ、ペン差し2つ)。背面のファスナーポケットはキャリーバー対応で便利です。内装にはピンクのプリント柄を使用。収納物を探しやすいよう配慮。付属の取り外し可能なショルダーベルトを装着すると肩から掛けられます。42Lの大容量で宿泊を伴う行事やクラブ活動で大活

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