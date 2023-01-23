『Kishima キシマ アバカ ペンダントライト 丸型 1灯 ナチュラル GEM-844P GEM-844P【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 09時 41分に出品され03月22日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kishima キシマ アバカ ペンダントライト 丸型 1灯 ナチュラル GEM-844P GEM-844P
【商品説明】
・100W
・1年
・AC100V
・サイズ:径36φ×高33cm(全高75cm)
・プルスイッチ
・使用電球:E26 100Wφ95ホワイトボール球×1
・素材:マニラ麻
【サイズ】
高さ : 35.40 cm
横幅 : 38.20 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【納期目安：１週間】コイズミ AS46962L LEDスポットライト
¥ 7662
コイズミ照明 防雨・防湿型軒下シーリング 直付・壁付取付 FCL30W相当 昼白色 白色 AU45015L
¥ 7661
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[法人限定] XLX469DHN LA9 パナソニック iDシリーズ 直付型 リニューアル用 昼白色 6900lmタイプ 調光 一体型LEDベースライト [ XLX469DHNLA9 ]
¥ 7661
後藤照明 ネジリコードアルミP1、CP型 BR 球なし GLF-3481BRX
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅300mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 電球色 LZB-92583XW+LZA-92814Y
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅300mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 温白色 LZB-92583XW+LZA-92814A
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅300mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 昼白色 LZB-92583XW+LZA-92814W
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅100mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 電球色 LZB-93056XW+LZA-92814Y
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅100mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 温白色 LZB-93056XW+LZA-92814A
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅100mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 昼白色 LZB-93056XW+LZA-92814W
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 電球色 LZB-92584XW+LZA-92820Y
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 温白色 LZB-92584XW+LZA-92820A
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 白色 LZB-92584XW+LZA-92820N
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 昼白色 LZB-92584XW+LZA-92820W
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mmリニューアルサイズ 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 電球色 LZB-92585XW+LZA-92820Y
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mmリニューアルサイズ 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 温白色 LZB-92585XW+LZA-92820A
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mmリニューアルサイズ 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 白色 LZB-92585XW+LZA-92820N
¥ 7660
落札価格7662円
810 入札履歴
終了
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