『Kishima キシマ アバカ ペンダントライト 丸型 1灯 ナチュラル GEM-844P GEM-844P【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 09時 41分に出品され03月22日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kishima キシマ アバカ ペンダントライト 丸型 1灯 ナチュラル GEM-844P GEM-844P



【商品説明】

・100W

・1年

・AC100V

・サイズ:径36φ×高33cm(全高75cm)

・プルスイッチ

・使用電球:E26 100Wφ95ホワイトボール球×1

・素材:マニラ麻



【サイズ】

高さ : 35.40 cm

横幅 : 38.20 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。