『ミクロガードスタンダードタイプボックスシーツ（シングル）高密度生地でダニを通さずホコリも通さない、国産、テイジン、帝人 (ベージュ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 16時 33分に出品され05月07日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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