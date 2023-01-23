『ミクロガードスタンダードタイプボックスシーツ（シングル）高密度生地でダニを通さずホコリも通さない、国産、テイジン、帝人 (ベージュ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 16時 33分に出品され05月07日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミクロガードスタンダードタイプボックスシーツ（シングル）高密度生地でダニを通さずホコリも通さない、国産、テイジン、帝人 (ベージュ)
【商品説明】
・「ミクロガード」は、極細繊維を高密度に織り上げた織物です。高密度に織り上げた物理的な構造により、防ダニ加工を一切行うことなくダニを遮断します。
・サイズ：ヨコ100cm×タテ200cm×厚さ28cm 素材：ポリエステル100％
・商品形状：マットレス用(周辺ゴム使用)
・防ダニ・防塵寝具用素材の先駆けとして1991年に発売して以来、ホコリやダニによるアレルギー疾患や喘息、アトピー性皮膚炎に悩む方々を中心に、これまで長きにわたって支持されています。
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
綿100％姫系寝具カバー/レース付きフリル模様アイボリーの掛け布団カバー/枕カバー シングル
¥ 7661
西川リビング mee 掛け布団カバー ダブル 190×210cm ベージュ/ブラウン 日本製 ME00 2187-01290-30
¥ 7661
西川 リビング 掛け布団カバー ダブル 日本製 洗える 抗菌 綿100% 着脱簡単 洗っても縮みにくい 両サイドにファスナー リバーシブル
¥ 7661
西川 (Nishikawa) あったか 掛け布団カバー シングル 洗える フィンレイソン エレファンティ やわらか なめらか 着脱簡単 リバ
¥ 7661
ロマンス小杉 敷きパッド セミダブル 綿100％ 2重ガーゼ ワンウォッシュガーゼ ベッドパッド 51364 ナチュラル00 セミダブル
¥ 7659
ロマンス小杉 敷きパッド セミダブル 綿100％ 2重ガーゼ ワンウォッシュガーゼ ベッドパッド 51364 グレー90 セミダブル
¥ 7659
ロマンス小杉 パイル オールコットン 敷きパッド 中綿も綿100％ セミダブル 1464 ナチュラル0035131 セミダブル
¥ 7659
西川 綿マイヤー 敷パッド セミダブル 表生地 パイル綿100％ ウォッシャブル 四隅ゴム付 46006 ベージュBE35 セミダブル
¥ 7659
西川 両面 敷きパッド カラリ シングルサイズ 綿100％ リバーシブル ウォッシャブル 7009 グレー7393861 シングル
¥ 7659
西川 両面 敷きパッド カラリ シングルサイズ 綿100％ リバーシブル ウォッシャブル 7009 ロイヤルベージュ3093861 シングル
¥ 7659
布団カバー シーツ 極細マイクロファイバー ベットカバー 韓国風 肌に優しい 通気性に富んで 洋式 和式兼用 保温 発熱 抗菌防臭 防ダニ 敷き布団用 暖かい
¥ 7659
COZYSTORY 子供用 カバー付き掛け布団 クロスダークグレー
¥ 7659
COZYSTORY 子供用 カバー付き掛け布団 ドットダークグレー
¥ 7659
エンゼル スッポリ防水シーツ2 グリーン
¥ 7659
ロマンス小杉 敷きパッド セミダブル 綿100％ 2重ガーゼ ワンウォッシュガーゼ ベッドパッド 51364 ナチュラル00 セミダブル
¥ 7659
ロマンス小杉 敷きパッド セミダブル 綿100％ 2重ガーゼ ワンウォッシュガーゼ ベッドパッド 51364 グレー90 セミダブル
¥ 7659
西川 綿マイヤー 敷パッド セミダブル 表生地 パイル綿100％ ウォッシャブル 四隅ゴム付 46006 ベージュBE35 セミダブル
¥ 7659
西川 両面 敷きパッド カラリ シングルサイズ 綿100％ リバーシブル ウォッシャブル 7009 グレー7393861 シングル
¥ 7659
落札価格7662円
185 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！