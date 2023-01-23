『TEMPUR (テンピュール) マットレスプロテクター マットレスシーツ S シングル 幅98×200cm 厚み15?30?対応 防水【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 37分に出品され03月16日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TEMPUR (テンピュール) マットレスプロテクター マットレスシーツ S シングル 幅98×200cm 厚み15?30?対応 防水



【商品説明】

・※マットレスプロテクターの裏面がマットレスに接するように敷いてください。※東洋紡STC株式会社との共同開発品です。

・サイズ：S( 幅97×195～200cm) / 対応マットレス：厚み15～30? / 生地：[表面]ポリエステル100％ [裏面]ポリウレタン100％

・四隅にゴムが付いているので、よれにくく、テンピュールのマットレスの寝ごこちを損なうことがありません。

・特殊素材を使用し、湿気は通しながらも防水機能をもったシーツです。薄くて軽く伸縮性のある生地なので寝具の寝ごこちを損なうことなく、お使いの寝具の上に敷くだけで、寝汗や水濡れなどから寝具を守ります。



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 31.10 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。