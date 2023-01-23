『洗える 除湿マット(消臭 防ダニ 防カビ) シングル 90×180cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 01時 42分に出品され05月05日 01時 42分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

洗える 除湿マット(消臭 防ダニ 防カビ) シングル 90×180cm



【商品説明】

・他社製品に比べて吸湿剤の量が3倍。シングルサイズのマットに換算した場合、調湿くんは約1kgも吸湿剤を使っています。

・効果実証済み。吸湿性、カビ抵抗性、消臭性、品質性と、数々の試験結果で効果が実証されています。

・干し時がわかる吸湿センサー付き、丸洗い可能です。

・販売枚数１００万枚以上！ロングセラー２０年！多くの方々にご利用いただいております。

・重たい布団干しの回数がぐーんと減ります！



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。