『KAMMOK(カモック) ルー シングル ウルトラライト モスグリーン ハンモック 軽量 収納袋 UL キャンプ アウトドア ツーリング K【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 17時 04分に出品され03月23日 17時 04分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KAMMOK(カモック) ルー シングル ウルトラライト モスグリーン ハンモック 軽量 収納袋 UL キャンプ アウトドア ツーリング K



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。