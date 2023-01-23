『KAMMOK(カモック) ルー シングル ウルトラライト モスグリーン ハンモック 軽量 収納袋 UL キャンプ アウトドア ツーリング K【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 17時 04分に出品され03月23日 17時 04分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KAMMOK(カモック) ルー シングル ウルトラライト モスグリーン ハンモック 軽量 収納袋 UL キャンプ アウトドア ツーリング K
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7662円
928 入札履歴
終了
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