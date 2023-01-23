『Mia-001【100枚 UID８桁刻印タイプ】「刻印色:オレンジ」マイフェア ICカード Mifare 1Ｋ スタンダード ビジネス（業務）用 Ｓ5【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 29分に出品され03月04日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,661円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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Mifareカードは、NXPセミコンダクター社が製造する非接触ICチップを搭載しており、非接触ICカードとしては世界で最も広く活用されているカードです。【重要※本商品はフェリカカードではありません】※8桁のUID刻印、刻印色はオレンジです。※M-ACS（マクス）のマイフェアカードは、「5枚、10枚、20枚、50枚、100枚、300枚、500枚」をご用意しております。【商品名】ICカード【外形寸法】L86xW54xT0.9(+0.1/-0.1)mm 【重さ】5.8g (+/-0.5g) 【ICチップ】Mifare Standard 1K 【周波数帯】13.56MHz 【規格】ISO/IEC 14443A準拠 【メモリ容量】1024Byte クレジットカードなどで使われている一般的な国際規格（ISO）標準カードサイズ(86mm×54mm×0.9mm）です。材質はPVC。 本カードは白無地カードに ID刻印付き。
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落札価格7661円
343 入札履歴
終了
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