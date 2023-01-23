『豊稔企販 片刃薄鎌(萬作) 刃長195mm HT-0368 1挺 〔×3セット〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 16時 26分に出品され05月11日 16時 26分に終了予定です。即決価格は7,661円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本鋼付です。
豊稔企販 片刃薄鎌(萬作) 刃長195mm HT-0368 1挺 〔×3セット〕
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【商品名】 (まとめ) 豊稔企販 片刃薄鎌(萬作) 刃長195mm HT-0368 1挺 【×3セット】 【ジャンル・特徴】 本鋼付です。 [ HT-0368 ] 【メーカー名】豊稔企販【型番】HT-0368 【商品説明】 本鋼付です。 完全な熱処理により（HRC65）大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます。（刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です） 種類：鎌 刃サイズ：195mm 重量：165g 材質：安来鋼YCS-3 その他仕様： 刃長(mm):195 全長(mm):420 刃幅(mm):31 質量(g):165 【キャンセル・返品について】 商品注文後のキャンセル、返品はお断りさせて頂いております。予めご了承下さい。 ・・・続きは下へ
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落札価格7661円
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