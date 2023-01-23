豊稔企販 片刃薄鎌(萬作) 刃長195mm HT-0368 1挺 〔×3セット〕【コストコ お買い得】

商品情報

本鋼付です。

豊稔企販 片刃薄鎌(萬作) 刃長195mm HT-0368 1挺 〔×3セット〕

豊稔企販 片刃薄鎌(萬作) 刃長195mm HT-0368 1挺 〔×3セット〕



/-- 格安 通販 安い おすすめ 人気--/

【商品名】 (まとめ) 豊稔企販 片刃薄鎌(萬作) 刃長195mm HT-0368 1挺 【×3セット】 【ジャンル・特徴】 本鋼付です。 [ HT-0368 ] 【メーカー名】豊稔企販【型番】HT-0368 【商品説明】 本鋼付です。 完全な熱処理により（HRC65）大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます。（刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です） 種類：鎌 刃サイズ：195mm 重量：165g 材質：安来鋼YCS-3 その他仕様： 刃長(mm):195 全長(mm):420 刃幅(mm):31 質量(g):165 【キャンセル・返品について】 商品注文後のキャンセル、返品はお断りさせて頂いております。予めご了承下さい。 ・・・続きは下へ