『パソコン周辺機器 YeTom パソコンラック サイドワゴン プリンター台 引き出し付き pcラック キャスター付きワゴン pcワゴン 板は調節可能 プリンター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 00時 12分に出品され03月20日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,661円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他オフィス収納
【商品名】
YeTom パソコンラック サイドワゴン プリンター台 引き出し付き pcラック キャスター付きワゴン pcワゴン 板は調節可能 プリンター
YeTom
【商品説明】
・【いろいろな場所で活躍】パソコンラックの高さは68 cmなので、机の横に置いてプリンターラックにするほか、机の下に置いてパソコン本体ラックにすることもできます。レイヤはA4ファイルが収納できる高さなので、キャビネットとしても使えます。ソファの横に置いてサイドテーブルにしたり、ベッドサイドに置いてサイドテーブルにしたりするのもいいでしょう。
・【商品仕様】商品外寸：幅300*奥行480*高さ680mm。本体重量：2.5kg。耐荷重：天板10kg、中段10kg*2、下段10kg。素材：合成樹脂強化合板、オクスフォード。※ご注意※お客様組立
【サイズ】
高さ : 9.90 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 68.30 cm
重量 : 7.76 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7661円
340 入札履歴
終了
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