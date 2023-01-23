『パソコン周辺機器 YeTom パソコンラック サイドワゴン プリンター台 引き出し付き pcラック キャスター付きワゴン pcワゴン 板は調節可能 プリンター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 00時 12分に出品され03月20日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,661円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他オフィス収納

【商品名】

YeTom パソコンラック サイドワゴン プリンター台 引き出し付き pcラック キャスター付きワゴン pcワゴン 板は調節可能 プリンター

YeTom



【商品説明】

・【いろいろな場所で活躍】パソコンラックの高さは68 cmなので、机の横に置いてプリンターラックにするほか、机の下に置いてパソコン本体ラックにすることもできます。レイヤはA4ファイルが収納できる高さなので、キャビネットとしても使えます。ソファの横に置いてサイドテーブルにしたり、ベッドサイドに置いてサイドテーブルにしたりするのもいいでしょう。

・【商品仕様】商品外寸：幅300*奥行480*高さ680mm。本体重量：2.5kg。耐荷重：天板10kg、中段10kg*2、下段10kg。素材：合成樹脂強化合板、オクスフォード。※ご注意※お客様組立



【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 32.60 cm

奥行 : 68.30 cm

重量 : 7.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。