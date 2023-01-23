『レムノス 掛け時計 カーヴド カラード アナログ 橙 NTL16-06 OR Lemnos【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 18時 02分に出品され03月30日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,661円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レムノス 掛け時計 カーヴド カラード アナログ 橙 NTL16-06 OR Lemnos
【商品説明】
・サイズ：直径24×奥行4.2ｃｍ
・仕様：壁掛け時計
・素材：無機質系人造木材
・重量：480ｇ
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 25.90 cm
奥行 : 26.20 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7661円
141 入札履歴
終了
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