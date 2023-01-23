『ジャケット メンズ フード付き 中華風 薄手 マウンテンパーカー 長袖 コートジャケット 白色 4XL 春秋服 ショート丈 防風 防寒 快適【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 19時 58分に出品され03月05日 19時 58分に終了予定です。即決価格は7,661円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャケット メンズ フード付き 中華風 薄手 マウンテンパーカー 長袖 コートジャケット 白色 4XL 春秋服 ショート丈 防風 防寒 快適
【商品説明】
・S:???E??d45-55KG M: ???E??d55-65KG L:???E??d65-70KG XL:???E??d70-80KG 2XL:???E??d80-90KG 3XL:???E??d85-95KG 4XL:???E??d90-100KG 5XL:???E??d100-110KG 6XL:???E??d110-120KG 7XL:???E??d115-125KG
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【サイズ】
高さ :
横幅 :
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7661
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落札価格7661円
813 入札履歴
終了
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