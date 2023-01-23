YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)



【商品説明】

・【ラグ】MacBookの下に敷いてラグとしても使えます。刻印などによる凹凸がないので安定して置くことができます。

・【保護】本革の裏側は適度に起毛していて柔らかく、大切なMacBookを擦り傷などから優しく守ってくれます。

・【品質】厳選した牛革を使い、日本の職人がひとつずつ丁寧に仕上げています。少しでも多くのお客様に使っていただくため、簡易包装でお届けします。

・【対応機種】M1/M2チップ搭載機はもちろん、USB-Cポート搭載の13インチMacBookAir(2018以降)/MacBookPro(2016以降)にてご使用いただけます。22年7月発売予定の最新MacBookAirにも完全対応！

・【意



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 29.70 cm

奥行 : 39.50 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。