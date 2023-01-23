『YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 55分に出品され03月08日 03時 55分に終了予定です。即決価格は7,661円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
【商品説明】
・【ラグ】MacBookの下に敷いてラグとしても使えます。刻印などによる凹凸がないので安定して置くことができます。
・【保護】本革の裏側は適度に起毛していて柔らかく、大切なMacBookを擦り傷などから優しく守ってくれます。
・【品質】厳選した牛革を使い、日本の職人がひとつずつ丁寧に仕上げています。少しでも多くのお客様に使っていただくため、簡易包装でお届けします。
・【対応機種】M1/M2チップ搭載機はもちろん、USB-Cポート搭載の13インチMacBookAir(2018以降)/MacBookPro(2016以降)にてご使用いただけます。22年7月発売予定の最新MacBookAirにも完全対応！
・【意
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 29.70 cm
奥行 : 39.50 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
¥ 7661
YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
¥ 7661
YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
¥ 7661
YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
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YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
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YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
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落札価格7661円
188 入札履歴
終了
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