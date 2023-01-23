『DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅100mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 電球色 LZB-93056XW+LZA-92814Y【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 04時 23分に出品され04月23日 04時 23分に終了予定です。即決価格は7,660円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】メーカー:DAIKO 型番:LZB-93056XW+LZA-92814Y 商品名:LED長形ベースライト 一般用 20形ユニットタイプ ボルト取付専用 埋込形・幅100mm 従来光源:FLR20形×1灯相当 800lmクラス 器具本体:LZB-93056XW LEDユニット:LZA-92814Y LED交換可能 AC100〜242V 非調光タイプ 光色:電球色 色温度(K):3000 消費電力(W):100V時 5.7、200・242V時 5.8 定格光束(lm):630 演色(Ra):85 固有エネルギー消費効率(lm/W):108.6 VA値:100・200V時 6、242V時 7 配光角():60 光源寿命(h):40000(光束維持率85%) 埋込穴(mm):100×618 器具寸法(mm):巾 124、長 636、埋込深 65、出 8 器具色:白 調光器併用不可 断熱施工不可 傾斜天井45まで対応可(縦付/横付) 節電モード機能付(明るさ約70%) グリーン購入法適合品 【ご注意】
DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅100mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 温白色 LZB-93056XW+LZA-92814A
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 20形 埋込形 幅100mm 一般用 800lmクラス FLR20形×1灯相当 非調光 昼白色 LZB-93056XW+LZA-92814W
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 電球色 LZB-92584XW+LZA-92820Y
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 温白色 LZB-92584XW+LZA-92820A
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 白色 LZB-92584XW+LZA-92820N
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 昼白色 LZB-92584XW+LZA-92820W
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mmリニューアルサイズ 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 電球色 LZB-92585XW+LZA-92820Y
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mmリニューアルサイズ 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 温白色 LZB-92585XW+LZA-92820A
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mmリニューアルサイズ 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 白色 LZB-92585XW+LZA-92820N
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mmリニューアルサイズ 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 昼白色 LZB-92585XW+LZA-92820W
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 電球色 LZB-93058XW+LZA-92820Y
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 温白色 LZB-93058XW+LZA-92820A
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 白色 LZB-93058XW+LZA-92820N
¥ 7660
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅150mm 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 昼白色 LZB-93058XW+LZA-92820W
¥ 7660
ygdesign ライティングレール用スポットライト led スポットライト 100W相当 LED一体型照明 4個セット 電球色 3000K
¥ 7659
ygdesign ライティングレール用スポットライト led スポットライト 100W相当 LED一体型照明 4個セット 電球色 3000K
¥ 7659
ygdesign ライティングレール用スポットライト led スポットライト 100W相当 LED一体型照明 4個セット 電球色 3000K
¥ 7659
ANWIO シーリングライト スポットライト 6畳 8畳 消費電力8.3W（60W形相当） 900LM E26口金 北欧 シーリング 折りた
¥ 7659
落札価格7660円
76 入札履歴
終了
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