『Lee Cooper 男性と女性のためのクラシックラウンド偏光サングラス-100％UVブロックサニー ワンサイズ フレーム - ブラック|レ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 41分に出品され03月20日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,660円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lee Cooper 男性と女性のためのクラシックラウンド偏光サングラス-100％UVブロックサニー ワンサイズ フレーム - ブラック|レ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ Lee

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