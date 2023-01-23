『コーセー クリアターン 肌ふっくら 薬用美白 肌ホワイトマスク 50枚入り×10点セット（4971710383850）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 01時 22分に出品され04月19日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：クリアターン薬用美白肌ホワイトマスク５０枚 内容量：50枚 ブランド：クリアターン 原産国：日本 １枚６役で毎日使用可能な美白タイプのシートマスク シミ・乾燥小じわを同時にケアできる１枚６役のオールインワンマスク。毎日のスキンケアで、ふっくらとした透明感あふれる肌にみちびきます。大容量５０枚入。 問合せ先：お客様相談室 ：03-3277-8551 (月 金 9:00 17:00 ※祝・祭日・年末年始を除く)。コーセーコスメポート株式会社 お客様相談室 JANコード:4971710383850 広告文責：アットライフ株式会社 商品パッケージ等は予告なく変更有。ご了承ください