『KRUZ PET KZA102-14M Mesh Dog Collar for Small Medium Large Dogs Adjustable Neck Collar Soft Lightweight Breathable Comfort Fit - Red - Medium【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 18分に出品され03月03日 18時 18分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名KRUZ PET KZA102-14M Mesh Dog Collar for Small， Medium， Large Dogs， Adjustable Neck Collar， Soft， Lightweight， Breathable， Comfort Fit - Red - Mediumブランド：KRUZ PET商品サイズ：Medium高さ：2.5 cm横幅：2.5 cm奥行：20.3 cm 商品番号：KZA102-14M色：Red素材：Polyester