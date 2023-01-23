『エアロライフ ホームジャンピング 折りたたみ式 92cm トランポリン エクササイズ フィットネス 子供用 大人 室内 家 自宅 静音 運動用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 15分に出品され03月30日 03時 15分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
トランポリン単品・グリーン×ブルー 本体寸法/（約）直径92×高さ20cm ネット寸法/（約）直径77cm
・・Style:トランポリン単品
・本体：グリーン×ブルー 取扱説明書（エクササイズマニュアル付き）【本体・脚】スチール 【本体カバー】合成ゴム 【ネット】ポリプロピレン
・【ゴムキャップ】シリコン 【エンドキャップ】ポリエチレン 【適応体重】（約）100kg 【本体寸法】（約）直径92×高さ20cm 【ネット寸法】（約）直径77cm 【本体質量】（約）4.6ｋｇ
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落札価格7659円
371 入札履歴
終了
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