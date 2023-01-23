『東芝ライテック 施設・屋外照明 LED器具防水笠1灯本体 LMT-21085-LS9【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 36分に出品され03月14日 09時 36分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東芝ライテック 施設・屋外照明 LED器具防水笠1灯本体 LMT-21085-LS9



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。