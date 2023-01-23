『VENTOTA シーリングライト 6灯 LED対応 シーリング スポットライト E26 木目 おしゃれ 北欧 リビング 天井 ダイニング 照【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 22分に出品され03月14日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VENTOTA シーリングライト 6灯 LED対応 シーリング スポットライト E26 木目 おしゃれ 北欧 リビング 天井 ダイニング 照
【商品説明】
・【お部屋の大きさと雰囲気によって選択可能！4灯・6灯／ストレートタイプ・クロスタイプをご用意！】灯具の灯数が4灯／6灯から選べるほか、ストレートタイプ／クロスタイプをご用意。お部屋に合わせてお好きな形状でお部屋のインテリアをお楽しみいただけます。
・【プルチェーン付きだから点灯切り替えがラクラク！】リモコンが手元にない場合や電池切れの場合でも安心。引っ張れば点灯/消灯ができるプルチェーンスイッチが付きです。外側(もしくは内側)のみの点灯切替ができ、無駄な電気を消費しません。
・【ランプシェードは角度調整が可能！お部屋のスポットライトとしても活躍】ランプシェードは、それぞれ手動でくるくると約350
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 78.00 cm
重量 : 3.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7659円
212 入札履歴
終了
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