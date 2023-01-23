『ドウシシャベルーモラック デスクサイド 3段 スチールフレーム 木目調 ナチュラル 幅60×奥行34×高さ94.5cm ISB6090-3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 27分に出品され03月21日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドウシシャベルーモラック デスクサイド 3段 スチールフレーム 木目調 ナチュラル 幅60×奥行34×高さ94.5cm ISB6090-3



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 101.00 cm

重量 : 10.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。