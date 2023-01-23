『Supark キッチンワゴン 収納ラック 調味料ワゴン 引き出し キャスター付き スリム レンジ台 食器棚 キチンラック ３段ワゴン 幅71【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 23時 48分に出品され04月01日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Supark キッチンワゴン 収納ラック 調味料ワゴン 引き出し キャスター付き スリム レンジ台 食器棚 キチンラック ３段ワゴン 幅71



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 87.50 cm

重量 : 11.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。