『デサント バックパック リュックサック 再帰反射 はっ水 軽量 PCポケット 35L MOVESPORT メンズ BKWH【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 49分に出品され03月31日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デサント バックパック リュックサック 再帰反射 はっ水 軽量 PCポケット 35L MOVESPORT メンズ BKWH



【商品説明】

・タテ56.5cmxヨコ31cmxマチ21.5cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・メイン素材: 未設定

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ポリエステル

・重量:680g



【サイズ】

高さ : 7.79 cm

横幅 : 32.60 cm

奥行 : 53.20 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ デサント

バックパック

リュックサック

再帰反射

はっ水

軽量

PCポケット

35L

MOVESPORT

メンズ

BKWH