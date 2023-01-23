『デサント バックパック リュックサック 再帰反射 はっ水 軽量 PCポケット 35L MOVESPORT メンズ BKWH【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 49分に出品され03月31日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント バックパック リュックサック 再帰反射 はっ水 軽量 PCポケット 35L MOVESPORT メンズ BKWH
【商品説明】
・タテ56.5cmxヨコ31cmxマチ21.5cm
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・メイン素材: 未設定
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: ポリエステル
・重量:680g
【サイズ】
高さ : 7.79 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 53.20 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7659円
91 入札履歴
終了
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