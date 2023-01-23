『W STORE 地球製 ボディバッグ wbp-sk4 大容量 ショルダーバッグ ボディーバッグ USB充電付き 撥水加工 9.7インチオリジ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 14分に出品され04月16日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

W STORE 地球製 ボディバッグ wbp-sk4 大容量 ショルダーバッグ ボディーバッグ USB充電付き 撥水加工 9.7インチオリジ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 38.90 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ W

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