『ベンデイビス リュック TCツイルデイパック ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 36分に出品され04月22日 09時 36分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュック TCツイルデイパック ブラック



【商品説明】

・タテ:44 cmX ヨコ:31 cmX マチ:17 cm

・メイン素材: 表地:ポリエステル

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・表地:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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TCツイルデイパック

ブラック