『Save the Chubby Unicorns - ヴィンテージ保存ぽっちゃりユニコーンレトロなギフト パーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 22分に出品され03月22日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ヴィンテージ保存ぽっちゃりユニコーンレトロギフト」より引用"
【商品名】
Save the Chubby Unicorns - ヴィンテージ保存ぽっちゃりユニコーンレトロなギフト パーカー
【商品説明】
・Save The Chubby Unicorns ヴィンテージプリントは、サイやユニコーン愛好家への素晴らしいギフトになります
・ヴィンテージ保存ぽっちゃりユニコーンのグラフィックをレトロなデザインでアンティーク調のルック。
・素材構成: 杢グレー: 93% 綿， 7% ポリエステル; その他のカラー: 100% 綿
【サイズ】
高さ : 7.49 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 35.05 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7659円
929 入札履歴
終了
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