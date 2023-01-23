『グッシオ レザー 上質牛革×キャンバス リュック レディース 軽量 通勤通学 A4ファイル対応 本革 バックパック カジュアル 収納 180【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 01時 42分に出品され03月27日 01時 42分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グッシオ レザー 上質牛革×キャンバス リュック レディース 軽量 通勤通学 A4ファイル対応 本革 バックパック カジュアル 収納 180



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ グッシオ

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