『キクタニ タマゴマラカス 赤 青 黄 緑 紫 各8個 40個入り CK-01【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 12時 45分に出品され05月14日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キクタニ タマゴマラカス 赤 青 黄 緑 紫 各8個 40個入り CK-01



【サイズ】

高さ : 16.60 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 1.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。