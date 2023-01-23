『COZYSTORY 子供用 カバー付き掛け布団 クロスダークグレー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 13時 24分に出品され04月18日 13時 24分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
COZYSTORY 子供用 カバー付き掛け布団 クロスダークグレー
【商品説明】
・ダニや害虫を防ぐマイクロファイバー綿使用
・柔らかくあたたかな肌触りで新生児から使える
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7658
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¥ 7658
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落札価格7659円
360 入札履歴
終了
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