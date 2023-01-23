『エルパ (ELPA) リモコン ライティングバー ダクトレール ライティング ダクト レール (シーリング型 / 60cm) 天井照明 照明【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 29分に出品され03月04日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルパ (ELPA) リモコン ライティングバー ダクトレール ライティング ダクト レール (シーリング型 / 60cm) 天井照明 照明



【商品説明】

・【本体】

・レールの長さ:60cm。

・定格:AC100V5A合計500Wまで。

・本体カラー:アイボリー。

・本体質量:約1.0kg。



【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 71.30 cm

重量 : 1.45 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。