『エルパ (ELPA) リモコン ライティングバー ダクトレール ライティング ダクト レール (シーリング型 / 60cm) 天井照明 照明【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 29分に出品され03月04日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルパ (ELPA) リモコン ライティングバー ダクトレール ライティング ダクト レール (シーリング型 / 60cm) 天井照明 照明
【商品説明】
・【本体】
・レールの長さ:60cm。
・定格:AC100V5A合計500Wまで。
・本体カラー:アイボリー。
・本体質量:約1.0kg。
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 71.30 cm
重量 : 1.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【XS413215H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413214H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413214H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413213H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413213H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413210H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413210H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413209H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413209H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413208H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413208H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413207H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413207H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413206H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413206H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413205H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413205H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
【XS413202H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】
¥ 7659
落札価格7659円
83 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！