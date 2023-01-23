『松野ホビー ビー玉 ガラス玉 日本製 8mm ブルー 1袋(800粒入) C2369【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 26分に出品され04月03日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
松野ホビー ビー玉 ガラス玉 日本製 8mm ブルー 1袋(800粒入) C2369
【ブランド】
松野ホビー(Matsuno Hobby)
【商品説明】
・8mm/10mm/11mm/12.5mm/15mm/17mm/20mm/25mm/30mmと多種多様なサイズ揃えています。
・クリアカラー、つや消しカラー、蛍光カラー、柄入りなど種類も豊富。お好みのサイズ、柄を探してみよう。
・サイズ:直径8mm 素材:ガラス製 製造:日本
・ホビー、インテリアデコ、子供のお遊び、などなど目的に合わせて。
・日本製のガラス玉、ビー玉、お得パック。
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7658円
215 入札履歴
終了
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