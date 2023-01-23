『松野ホビー ビー玉 ガラス玉 日本製 8mm ブルー 1袋(800粒入) C2369【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 26分に出品され04月03日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

松野ホビー ビー玉 ガラス玉 日本製 8mm ブルー 1袋(800粒入) C2369



【ブランド】

松野ホビー(Matsuno Hobby)



【商品説明】

・8mm/10mm/11mm/12.5mm/15mm/17mm/20mm/25mm/30mmと多種多様なサイズ揃えています。

・クリアカラー、つや消しカラー、蛍光カラー、柄入りなど種類も豊富。お好みのサイズ、柄を探してみよう。

・サイズ:直径8mm 素材:ガラス製 製造:日本

・ホビー、インテリアデコ、子供のお遊び、などなど目的に合わせて。

・日本製のガラス玉、ビー玉、お得パック。



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 松野ホビー

ビー玉

ガラス玉

日本製

8mm

ブルー

1袋(800粒入)

C2369