『送料無料KZ ZASイヤホン 有線 デュアルドライバ ハイエンドイヤホン ハイレゾ対応カナル型イヤホン (白い、マイクなしイヤフォン)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 18時 32分に出品され03月29日 18時 32分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名

KZ ZASイヤホン 有線 デュアルドライバ ハイエンドイヤホン ハイレゾ対応カナル型イヤホン (白い、マイクなしイヤフォン)



JAN





型番





重量

120



梱包サイズ(L×W×H)

116 × 84 × 46



商品仕様





商品説明

kz zas イヤホン 有線 高音質



配送方法

当店の商品は他出品モールとの併売の為、在庫状況は常に変動がございます。

ご注文受付後、欠品などによりお届けにお時間がかかる場合は別途ご連絡をさせていただきます。



商品カテゴリ five-stars 家電＆カメラ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、映像機器 AV周辺機器 その他AV周辺機器

商品コード B097ZN7P97