『送料無料KZ ZASイヤホン 有線 デュアルドライバ ハイエンドイヤホン ハイレゾ対応カナル型イヤホン (白い、マイクなしイヤフォン)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 18時 32分に出品され03月29日 18時 32分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
KZ ZASイヤホン 有線 デュアルドライバ ハイエンドイヤホン ハイレゾ対応カナル型イヤホン (白い、マイクなしイヤフォン)
|JAN
|型番
|重量
120
|梱包サイズ(L×W×H)
116 × 84 × 46
|商品仕様
|商品説明
kz zas イヤホン 有線 高音質
|配送方法
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商品カテゴリ
商品コード
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落札価格7658円
937 入札履歴
終了
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