エア オプティクス アクア 6枚入×6箱 / 送料無料 / メール便【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】エア オプティクス アクア

【商品特長】「エアオプティクス アクア」はプラズマコーティングにより安定した親水性と高い耐久性を実現。レンズにつきやすい脂質やたんぱく質などの沈着を防ぎ、安全で快適な装用感が持続します。 このような方におすすめです。

・今までのソフトコンタクトレンズで乾燥感がある

・通常のソフトコンタクトレンズでは長時間装用が出来ない

・初めてソフトコンタクトレンズを使う

・シリコン素材レンズでの汚れが気になる



コンタクトレンズ コンタクト 2週間使い捨て 2ウィーク 2week アルコン 日本アルコン エアオプティクスアクア エアオプ 6枚入り 6箱セット