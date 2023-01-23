『エア オプティクス アクア 6枚入×6箱 / 送料無料 / メール便【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 02時 27分に出品され03月17日 02時 27分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】エア オプティクス アクア
【商品特長】「エアオプティクス アクア」はプラズマコーティングにより安定した親水性と高い耐久性を実現。レンズにつきやすい脂質やたんぱく質などの沈着を防ぎ、安全で快適な装用感が持続します。 このような方におすすめです。
・今までのソフトコンタクトレンズで乾燥感がある
・通常のソフトコンタクトレンズでは長時間装用が出来ない
・初めてソフトコンタクトレンズを使う
・シリコン素材レンズでの汚れが気になる
コンタクトレンズ コンタクト 2週間使い捨て 2ウィーク 2week アルコン 日本アルコン エアオプティクスアクア エアオプ 6枚入り 6箱セット
2ウィークアキュビューオアシス 6枚入 4箱 ジョンソン・エンド・ジョンソン 2week コンタクトレンズ
¥ 7623
エアオプティクス プラス ハイドラグライド マルチフォーカル 4箱 遠近両用 2週間交換 1箱6枚 コンタクトレンズ 代引不可 アルコン
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2ウィークピュアうるおいプラス 6箱セット 1箱6枚入 国産 2週間交換 コンタクトレンズ ポスト便送料無料 代引き不可
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シードワンデーピュアうるおいプラス 2箱 （96枚入/１箱） 《送料無料》コンタクトレンズ1DAY
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コンタクトレンズ ワンデー 1day エルコンワンデー エクシード 6箱 1箱30枚 １日使い捨てコンタクトレンズ
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コンタクトレンズ ワンデー 1day エルコンワンデー エクシード 6箱 （1箱30枚入）１日使い捨てコンタクトレンズ
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メダリストワンデープラス 30枚パック 4箱 コンタクトレンズ 1day Medalist one day
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【6枚×4箱】メダリストプラス Medalist2week 6枚入 2week ボシュロム
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乱視用 2week メニコンプレミオ トーリック 6枚 4箱 2WEEK Menicon Premio toric 2ウィーク 2週間交換 ツーウィーク 終日装用 シリコン ネコポス発送
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コンタクトレンズ 1day シード ワンデーピュアうるおいプラス 96枚入り 2箱 1dayPure 1日使い捨てコンタクトレンズ 日本製 送料無料
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コンタクト シード ワンデーピュアうるおいプラス(96枚入) ×2箱 （32枚入×6箱） 送料無料 seed 1day
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バイオフィニティ 6枚入×6箱 / 送料無料 / メール便
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「7lens公式」 エアオプティクス プラス ハイドラグライド 4箱 (1箱6枚入り) コンタクトレンズ アルコン 2週間使い捨て 2week
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【BC:8.4 PWR:-1.75 -2.25 -3.25 -4.25 -5.25 BC:8.8 PWR:-2.25 -3.25 -10.00 欠品中 1月下旬解消予定】アキュビューオアシス 2ウィーク 6枚 4箱 アキビュー
¥ 7616
バイオフィニティ 6枚入×6箱 / 送料無料
¥ 7616
落札価格7658円
196 入札履歴
終了
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