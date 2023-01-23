『WinCraft マイアミ・ドルフィンズ アメリカ国旗 アメリカ国旗 3x5インチ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 16時 11分に出品され03月27日 16時 11分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・グリーン

・3×5フィートのサイズ。旗竿やテールゲートポールに取り付けるための2つの金属製グロメット付き。

・ポリエステル100%製。外縁は4重ステッチで耐久性があります。厚さ150デニール。

・ドルフィンズのチームロゴは両側から見ることができます 反対側は反転イメージです。

・ご自宅の旗竿、テールゲート、または大きな壁のバナー装飾に最適です。

・マイアミ・ドルフィンズ公認の公式ライセンス商品。