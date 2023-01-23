『ケッセルジャパン PET DISH (ペットディッシュ) ペット用自動給餌器 ベージュ PD-06BE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 28分に出品され03月06日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ケッセルジャパン」より引用"



【商品名】

ケッセルジャパン PET DISH (ペットディッシュ) ペット用自動給餌器 ベージュ PD-06BE



【商品説明】

・サイズ:径32.0×9224cm

・メーカー型番:41112

・素材・材質:ABS樹脂、POM樹脂、PP、PE

・製造国:中国

・重量:1.1kg



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 36.60 cm

奥行 : 37.80 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。