『ケッセルジャパン PET DISH (ペットディッシュ) ペット用自動給餌器 ベージュ PD-06BE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 28分に出品され03月06日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ケッセルジャパン」より引用"
【商品名】
ケッセルジャパン PET DISH (ペットディッシュ) ペット用自動給餌器 ベージュ PD-06BE
【商品説明】
・サイズ:径32.0×9224cm
・メーカー型番:41112
・素材・材質:ABS樹脂、POM樹脂、PP、PE
・製造国:中国
・重量:1.1kg
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 36.60 cm
奥行 : 37.80 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7658円
785 入札履歴
終了
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