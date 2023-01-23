『RIORES （リオレス） トランポリン 102cm 無地タイプ 耐荷重110kg 折り畳み式 家庭用 大人用 子供用 (オレンジ)【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 01時 18分に出品され03月23日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トレーニングウェア ジャケット

【商品名】

RIORES （リオレス） トランポリン 102cm 無地タイプ 耐荷重110kg 折り畳み式 家庭用 大人用 子供用 (オレンジ)



【商品説明】

・Can be stored compactly when not in use

・Effective for dieting with great exercise in a short period of time

・Fun and fun exercise for adults and children

・Just bounce it for 5 minutes and you will have the same amount of exercise as jogging at 3.3 miles



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 8.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。