『ヘリーハンセン ブランケット FIBERPILE（R） Blanket ウェットロープ FREE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 07時 14分に出品され03月25日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ヘリーハンセン] ブランケット FIBERPILE（R） Blanket ウェットロープ FREE



【商品説明】

・SIZE:FREE 幅:60cm 全長:145cm

・メイン素材: FIBERPILE（R）ECO Jacquard（ポリエステル100%）



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。